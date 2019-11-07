Экономика
Советская ЧувашияЦентробанк отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Сегодня утром на сайте Центробанка появился приказ об отзыве лицензии у Чувашкредитпромбанка. Ближе к обеду возле единственного офиса банка в Чебоксарах (второй офис в столице республики закрылся не так давно) был отмечен наплыв клиентов, преимущественно граждан пенсионного возраста.
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Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Культуромания 08:17
Наука
Учёные освоили биопечать кожи с кровеносными сосудами
Исследователи из Политехнического института Ренсселера в США разработали способ трёхмерной печати живой кожи с кровеносными сосудами.
Вести.Наука вчера в 01:07
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor 21:00
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Наука
Как города меняют людей, рассказали эксперты
Goroday.ru 15:57
Армия и оружие
Российская военная авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль–Эм – Самен-Хазима в Сирии, также воздушное патрулирование провела армейская авиация, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:04
Наука
Новый вид человекообразных обезьян обнаружен в Германии
Международной группе ученых (Германия, Болгария, Австралия и Канада) удалось обнаружить окаменелости ранее неизвестного науке вида примата, проживавшего на нашей планете порядка 11,6 миллионов лет назад в период миоцена.
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты 14:37
Наука
Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная команда исследователей заявила, что обнаружена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями.
МедиаПоток 05 ноября в 01:46
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Общество
Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК 19:23
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM 09:52
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Экономика
У «Чувашкредитпромбанка» появилась временная администрация
Руководить временной администрацией будет Елена Пожарская, которая работает консультантом отдела временных администраций финансовых организаций управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России.
REGNUM 04:26
Авто
Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V
Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 05 ноября в 01:42
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи своего смартфона «Яндекс.Телефон»
На «Маркете» прекратили размещать объявления о продаже «Яндекс.Телефонов» еще на прошлой неделе, а теперь смартфонов нет и в розничных магазинах.
Astera 05:02
Армия и оружие
Как Госдеп США объяснил незаконный контроль нефтедобычи в Сирии
Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти, заявили в Госдепе США.
RT на русском 15:26
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41