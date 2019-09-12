Экономика
REGNUMЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года. К этому моменту банк занимал по величине активов 410-е место в банковской системе России. Об том ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регулятора.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День 12:43
Культура
Тарантино согласился на интервью Собчак
VSE42.RU 05:11
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина
Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
РБК 21:05
Происшествия
Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
РИА Новости 20:44
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM 07:18
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru 19:25
Армия и оружие
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ
Минометный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины – второй в течение текущих суток – привел к гибели ополченца.
Политика Сегодня 09:48
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру 19:59
Экономика
Кабмин может изменить план финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста
Правительство России 12 сентября рассмотрит вопрос об изменении плана финансирования мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году.
Вечерняя Москва 17:47
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ 19:57
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Театры
Театр классического балета Касаткиной и Василёва объявил программу на сезон
RT на русском 12:19
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков
В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.
РЕН ТВ 22:09
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ вчера в 05:51
Армия и оружие
Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов
Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:07
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости 11:16
Политика
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26