Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Общество
За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Kursk.com 00:45
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Суд арестовал устроившего захват заложников в Луцке Максима Кривоша
Луцкий районный суд Волынской области арестовал Максима Кривоша, который захватил 12 пассажиров автобуса. Об этом сообщает издание «Гордон».
РБК вчера в 12:45
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Путешествия
Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить
Рассчитывать на компенсацию потраченных на отпуск денег вы можете, если купите туры с 15 августа по 20 декабря.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Финансы
Мишустин пообещал сохранить деньги ФНБ. Ждать ли снижения рубля?
Значит, можно предположить, что нас будет ждать снижение рубля, чтобы сохранить обещанную планку в 8 трлн.
BFM.ru вчера в 14:21
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Футбол
Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», раскритиковавшим его за назначение Луческу
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на критику фанатов за назначение на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
Metaratings вчера в 16:08
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Игры
Новая Forza Motorsport выйдет только на Xbox Series X и ПК
Чемпионат вчера в 12:34
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU вчера в 20:31
Экономика
В России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Армия и оружие
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:20
Здоровье
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения.
Vologda-poisk.ru вчера в 09:47
Общество
Меган Маркл скромно отпразднует 39-летие в США
Меган Маркл скромно отпразднует 39-летие в США Меган Маркл отпразднует день рождения в кругу близких друзей.
Экспресс газета 01:54
Происшествия
Суд решил арестовать главу Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова за вождение без прав
Мировой судья судебного участка Крутихинского района Анна Самоцкая признала главу Октябрьского района Вячеслава Новикова виновным в совершении административного правонарушения - управлении автомобилем без прав.
Банкфакс 01:24
Происшествия
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
РИА Новости вчера в 03:23
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
Политика
Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 22:18
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
НТВ вчера в 20:47