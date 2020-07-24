с чего всё началось

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.

Происшествия В Москве задержали 13 участников массовой драки Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве. 1

Здоровье Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 90

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 88

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 105

Энергетика Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.

Экономика В России назревает потребительский кризис Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. 24

Общество Меган Маркл скромно отпразднует 39-летие в США Меган Маркл скромно отпразднует 39-летие в США Меган Маркл отпразднует день рождения в кругу близких друзей.

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 762