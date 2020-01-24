Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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24 января. Главное за минуту

Банки.ру24 января в 12:00

Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель

Четвертая Власть24 января в 04:58

Входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

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Саратовские клиенты «НВКбанка» беспокоятся за пенсионные накопления

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В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка

Версия-Саратов24 января в 07:52

ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Коммерсантъ23 января в 23:53

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Интерфакс23 января в 23:36
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Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Армия и оружие

Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
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Политика

Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США

"Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".
РИА Новости 09:23
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
РИА Новости 13:48
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Армия и оружие

Военные Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

ТАСС 16:03
Общество

В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом

Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
РИА Новости 15:34
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Армия и оружие

Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается

Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
REGNUM 17:50
Политика

Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января

Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
Красная весна 24 января в 23:20
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 07:20
Футбол

«Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером Ла Лиги

Гол забил Начо (78-я минута) "Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей и с 46 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, на три балла опережая идущую второй "Барселону".
РИА Новости 17:11
Армия и оружие

На грани: 25 лет назад Норвегия едва не стала причиной ядерной войны

Российская газета 03:18
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Политика

Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 15:58
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
BFM.ru 11:48
Фигурное катание

Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки

Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Говорит Москва вчера в 23:10
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Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

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Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
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Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
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В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal

В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
Игромания.ру 04:09
Культура

Создатели шоу «Дом-2» «оживят» Гурченко в новом проекте

Основатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров выпустит на экраны новый проект «Битва престолов». Ее ведущей станет Людмила Гурченко.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 00:15
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
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