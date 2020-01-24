Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Политика Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США "Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".

Общество Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Общество В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).

Политика В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Футбол «Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером Ла Лиги Гол забил Начо (78-я минута) "Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей и с 46 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, на три балла опережая идущую второй "Барселону".

Единоборства Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.

Политика Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.