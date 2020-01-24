Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Выплаты клиентам лишенного лицензии «НВКбанка» начнут в течение 2 недель
Четвертая Власть24 января в 04:58
В областном правительстве собрали срочное совещание из-за отзыва лицензии у Нижневолжского коммерческого банка
Версия-Саратов24 января в 07:52
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Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде
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Эксперт заявила о неясности «исторической сути» визита Нетаньяху в США
"Историческая суть" визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США именно сейчас, до выборов и намерения президента США Дональда Трампа обнародовать сделку века не ясна, заявила РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат Кнессета Ксения Светлова, отметив, что израильские политики считают, что это "политическая игра".
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Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
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Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
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Общество
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Армия и оружие
Зеленский о гибели двух солдат в Донбассе: война продолжается
Смерть двух солдат ВСУ в Донбассе означает продолжение войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook.
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Защитники Трампа от импичмента выступят в Сенате 27 января
Свою аргументацию в защиту президента США Дональда Трампа, по делу об импичменте в Сенате Конгресса США, планируют изложить 27 января юристы Дональда Трампа, сообщили они 24 января в ходе телефонного брифинга для журналистов.
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Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Футбол
«Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером Ла Лиги
Гол забил Начо (78-я минута) "Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей и с 46 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, на три балла опережая идущую второй "Барселону".
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На грани: 25 лет назад Норвегия едва не стала причиной ядерной войны
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Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
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В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
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Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
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Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
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Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
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Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
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Создатели шоу «Дом-2» «оживят» Гурченко в новом проекте
Основатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров выпустит на экраны новый проект «Битва престолов». Ее ведущей станет Людмила Гурченко.
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Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
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Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.