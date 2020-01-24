Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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