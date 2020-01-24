Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
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Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
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Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
Наука
Ученые назвали главную опасность белковой диеты
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе при проведении эксперимента на мышах выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий.
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Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае
Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
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Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Здоровье
Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге
В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»
Последнего называют духовником президента России Владимира Путина. Фрагменты из переписки выложил телеграм-канал Black Mirror.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Происшествия
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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, отравляющие организм
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Политика
Владимир Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц), выступит на форуме, посвященному Дню памяти жертв Холокоста, а также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти», посвященных защитникам и жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в Иерусалиме.
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Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Футбол
Артета: «Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи»
Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что "канониры" могут подписать защитника донецкого «Шахтёра» Николая Матвиенко.Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи.
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Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Киберспорт
[Слух] Epileptick1d и Save- покинут Virtus.Pro
Virtus.pro может исключить из своего состава Егора 'epileptick1d' Григоренко и Виталия 'Save-' Мельника.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.