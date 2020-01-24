Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Общество
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны
На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Происшествия
В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб
В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Общество
Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Политика
Болгария начала расследование о шпионаже против российских дипломатов
Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Происшествия
ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Поклонская призвала ООН составить список «исторических негодяев»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своей телеграм-канале сообщение, приуроченное к отмечаемому 27 января Международному дню памяти о Холокосте.
Наука
Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса
Шоу-бизнес
Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова
Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Происшествия
В Пензе девятиклассник умер во время урока
Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
Политика
Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ
Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера
«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды.
Авто
Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается
Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
Наука
Ученые восстановили голос древней египетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Спорт
Александра Горячкина проиграла в 3-й партии тай-брейка ЧМ по шахматам
Счет в тай-брейке стал 2:1 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Для продолжении борьбы в четвертой партии Александрой Горячкиной нужна только победа.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.