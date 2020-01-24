Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ. Нижневолжский коммерческий банк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Саратовские клиенты «НВКбанка» беспокоятся за пенсионные накопления

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ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

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Входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

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АСВ: выплаты страховки вкладчикам НВКбанка начнутся не позднее 7 февраля

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Общество

Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны

На выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла потребуется дополнительно 60 миллиардов рублей, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
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В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб

В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
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Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22 января в 22:31
Общество

Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке

Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
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Зеленский поделился с Нетаньяху «чувственными историями»

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В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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Болгария начала расследование о шпионаже против российских дипломатов

Прокуратура Болгарии начала досудебные расследования против двух дипломатов из России по делу о шпионаже.
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Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
REGNUM вчера в 06:02
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ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
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Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Политика

Поклонская призвала ООН составить список «исторических негодяев»

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Мужчина с четырьмя детьми жил в заброшенном доме в Чите

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Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова

Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
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В Пензе девятиклассник умер во время урока

Девятиклассник умер во время урока в одной из школ Пензы, следователи начали доследственную проверку по данному факту.
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Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
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Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой

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Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины из-за упоминания Северной Буковины в речи президента Владимира Зеленского ко Дню соборности, сообщает "Обозреватель".
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«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера

«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды.
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Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

Изначально закон о регистрации автомобилей в дилерских центрах должен был вступить в силу летом 2019 года.
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Ученые восстановили голос древней египетской мумии

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Счет в тай-брейке стал 2:1 в пользу Цзюй Вэньцзюнь. Для продолжении борьбы в четвертой партии Александрой Горячкиной нужна только победа.
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«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы

Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
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Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
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