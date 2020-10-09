Представление группы депутатов о вынесении вотума недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину отклонил президиум Госсобрания — Эл Курултая республики 9 октября, сообщает пресс-служба парламента региона.
Дмитрий Медведев призвал однопартийцев к безупречности Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерег однопартийцев от судьбы правящих партий Армении и Киргизии, которые, несмотря на внушительные результаты на выборах, не смогли отстоять свою победу в условиях массовых протестов.
Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАССу, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в заявлении Путина.
Бывшая прима-балерина поделилась снимком на личной страничке в Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя фотографии своего возлюбленного, на которых удаётся увидеть лишь отдельные части его лица или фигуры.
Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.