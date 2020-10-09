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Российская газета
Российская газета

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Майский»

Банк России отозвал лицензию банка "Майский". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 350-е место в банковской системе по величине активов.В источнике
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Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъ01:57
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ru02:14
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русском01:58
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известия02:20
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБК01:47
Московский Комсомолец

Банк «Майский» лишился лицензии

Московский Комсомолец01:45
Банки.ру

Банк «Прохладный» лишен лицензии

Банки.ру01:53

Президиум Госсобрания Алтая отклонил вопрос о недоверии главе региона

Представление группы депутатов о вынесении вотума недоверия главе Республики Алтай Олегу Хорохордину отклонил президиум Госсобрания — Эл Курултая республики 9 октября, сообщает пресс-служба парламента региона.
ИА Красная Весна01:49

Дмитрий Медведев призвал однопартийцев к безупречности

Дмитрий Медведев призвал однопартийцев к безупречности Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерег однопартийцев от судьбы правящих партий Армении и Киргизии, которые, несмотря на внушительные результаты на выборах, не смогли отстоять свою победу в условиях массовых протестов.
Коммерсантъвчера в 13:13

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил ТАССу, что президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ведомости02:11

Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

«После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в заявлении Путина.
Ведомости00:27

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Бывшая прима-балерина поделилась снимком на личной страничке в Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя фотографии своего возлюбленного, на которых удаётся увидеть лишь отдельные части его лица или фигуры.
Центральная Служба Новостейвчера в 09:25

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.
Avia.pro21:18