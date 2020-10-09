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Российская газета
Российская газета

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Банк России отозвал лицензию у банка "Прохладный". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 348-е место в банковской системе.В источнике
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Банки.ру

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банки.рувчера в 06:00
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русскомвчера в 01:58
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ruвчера в 02:14
ТАСС

Банк России отозвал лицензию у двух банков

ТАССвчера в 02:03
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известиявчера в 02:20
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъвчера в 01:57
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБКвчера в 01:47

Правительство разрешило полёты за рубеж ещё из четырёх городов России

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 11:41

У российского препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты

По словам врача, фармаколога, доцента факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир.
Lenta.ru8 октября в 14:18

Верховный суд Украины обязал Зеленского говорить на украинском языке

Большая палата Верховного суда Украины обязала украинского президента Владимира Зеленского говорить на украинском языке при исполнении своих служебных полномочий, сообщает пресс-служба инстанции.
RT на русскомвчера в 09:14

В США заинтересовались секретными офшорными компаниями Порошенко

Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда».
ФАНвчера в 12:31

Академик РАН заявил о природных причинах экологической катастрофы на Камчатке

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что происшествие в прибрежной акватории Тихого океана связано с природным явлением, сообщает официальный сайт Камчатского края.
Национальная служба новостейвчера в 10:02

Крупный чиновник Архангельской области задержан по подозрению в педофилии

Архангельск, 9 октября 2020, 19:58 — REGNUM О задержании исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии сообщили 9 октября в пресс-службе областной администрации.
REGNUMвчера в 12:58