«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.
По словам врача, фармаколога, доцента факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева, предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган», действующим веществом которого является фавипиравир.
Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда».
Архангельск, 9 октября 2020, 19:58 — REGNUM О задержании исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в педофилии сообщили 9 октября в пресс-службе областной администрации.