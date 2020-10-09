Правоохранители провели соответствующие следственные мероприятия и исследования на полиграфе, по результатам которых доказали, что бизнесмен не совершил насильственных действий в отношении девушки, однако совершил другое преступление.
Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом, чтобы аргументировать свою просьбу разрешить ему переехать в Сочи, сообщает 9 октября пресс-служба регионального управления МВД России.
В новом для себя клубе Лундквист будет зарабатывать 1,5 млн долларов за сезон, сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн. done now: one year, $1.5 M for Henrik Lundqvist with the Capitals, as @ TSNBobMcKenzie predicted earlier today — Pierre LeBrun (@ PierreVLeBrun) October 9, 2020 Лундквист начал карьеру в "Рейнджерс" в 2005 году.
«Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в пресс-службе ДИТ.
Ситуация с COVID-19 в Москве может ухудшиться, поэтому горожанам необходимо "продержаться несколько месяцев", соблюдая требования по недопущению распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Москвы не рассматривают вопрос о закрытии непродовольственных магазинов на фоне прироста заболеваемости коронавирусом, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
Пока эксперты в области медицины пытаются разобраться в особенностях нового вируса, переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, выпущенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний.
Азербайджанские системы противовоздушной обороны атаковали российский военный самолёт, находившийся рядом с границами Азербайджана, но который при этом полёт осуществлялся в воздушном пространстве Российской Федерации.