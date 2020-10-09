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Российская газета
Российская газета

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Банк России отозвал лицензию у банка "Прохладный". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 348-е место в банковской системе.В источнике
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Банки.ру

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банки.ру06:00
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известия02:20
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБК01:47
ТАСС

Банк России отозвал лицензию у двух банков

ТАСС02:03
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русском01:58
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъ01:57
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ru02:14

Бизнесмен дал признательные показания о пропавшей в Крыму студентке

Правоохранители провели соответствующие следственные мероприятия и исследования на полиграфе, по результатам которых доказали, что бизнесмен не совершил насильственных действий в отношении девушки, однако совершил другое преступление.
Evo-rus.com06:09

В Вологодской области мужчина принёс в полицию крокодила

Условно-досрочно освобожденный житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом, чтобы аргументировать свою просьбу разрешить ему переехать в Сочи, сообщает 9 октября пресс-служба регионального управления МВД России.
REGNUM14:15

Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном»

В новом для себя клубе Лундквист будет зарабатывать 1,5 млн долларов за сезон, сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн. done now: one year, $1.5 M for Henrik Lundqvist with the Capitals, as @ TSNBobMcKenzie predicted earlier today — Pierre LeBrun (@ PierreVLeBrun) October 9, 2020 Лундквист начал карьеру в "Рейнджерс" в 2005 году.
Metaratings13:15

Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей

«Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в пресс-службе ДИТ.
РБК11:19

Собянин допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с COVID-19 в Москве может ухудшиться, поэтому горожанам необходимо "продержаться несколько месяцев", соблюдая требования по недопущению распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru08:54

В Москве не планируют закрывать непродовольственные магазины

Власти Москвы не рассматривают вопрос о закрытии непродовольственных магазинов на фоне прироста заболеваемости коронавирусом, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
Коммерсантъ14:59

Перенесшие COVID-19 сообщили о странных симптомах заболевания

Пока эксперты в области медицины пытаются разобраться в особенностях нового вируса, переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, выпущенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний.
Российская газета01:25

Азербайджанские ПВО атаковали российский военный самолёт

Азербайджанские системы противовоздушной обороны атаковали российский военный самолёт, находившийся рядом с границами Азербайджана, но который при этом полёт осуществлялся в воздушном пространстве Российской Федерации.
Avia.pro12:06