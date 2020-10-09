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Российская газета
Российская газета

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Банк России отозвал лицензию у банка "Прохладный". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 348-е место в банковской системе.В источнике
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ТАСС

Банк России отозвал лицензию у двух банков

ТАСС02:03
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известия02:20
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ru02:14
Банки.ру

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банки.ру06:00
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русском01:58
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъ01:57
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБК01:47

Кроссоверы CheryExeed TXL на старте продаж будут доступны в 10 городах

Пресс-служба компании Chery сообщила, что до конца октября нынешнего года новый премиальный кроссовер CheryExeed TXL появится в 15 дилерских центрах марки, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, а также Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.
Кроссоверы CheryExeed TXL на старте продаж будут доступны в 10 городах
Тарантас Ньюс05:46

Оператор «Северного потока-2» прервал молчание и ответил Польше

Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — прервал молчание и отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода.
Lenta.ruвчера в 11:06

Эксперт: Ввод войск в Бишкек поручили ветерану войны в Афганистане

«Если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», — заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов, комментируя назначение начальником генштаба республики Таалайбека Омуралиева.
Взгляд.ру10:20

Пациенты с COVID-19 сообщили о новых необычных симптомах инфекции

Пациенты, переболевшие COVID-19, рассказывают о новых необычных симптомах данного заболевания, сообщила доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт научному изданию Medicalxpress.
Газета.Ru11:39

Пострадавших в Карабахе российских журналистов доставили в Москву

Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.
РИА Новости14:21