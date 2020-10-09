Кроссоверы CheryExeed TXL на старте продаж будут доступны в 10 городах

Пресс-служба компании Chery сообщила, что до конца октября нынешнего года новый премиальный кроссовер CheryExeed TXL появится в 15 дилерских центрах марки, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, а также Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.