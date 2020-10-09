Пресс-служба компании Chery сообщила, что до конца октября нынешнего года новый премиальный кроссовер CheryExeed TXL появится в 15 дилерских центрах марки, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, а также Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.
Оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 — прервал молчание и отреагировал на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода.
«Если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», — заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов, комментируя назначение начальником генштаба республики Таалайбека Омуралиева.
Пациенты, переболевшие COVID-19, рассказывают о новых необычных симптомах данного заболевания, сообщила доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт научному изданию Medicalxpress.
Восьмого октября азербайджанские вооруженные силы дважды обстреляли собор Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.