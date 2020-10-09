Ракета, которую запустили с фрегата «Адмирал Горшков», успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 км. По словам президента России Владимира Путина, результативное испытание «Циркона» стало большим событием для российского государства.
Московский "Спартак" договорился о трансфере футболиста Виктора Мозеса из лондонского "Челси", и в ближайшее время о переходе будет объявлено официально, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter.
Орландо, США, 10 октября 2020, 08:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан никогда не смирится с "оккупацией" Карабаха и любыми способами вернет свои территории, сообщает информационно-аналитический портал monavista.ru.
Гражданка Швейцарии, которая в течение четырех лет находилась в заложниках в Мали, была убита, по предварительным данным, сторонниками террористической организации «Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим» (запрещена в России).
В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.