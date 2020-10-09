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Российская газета
Российская газета

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Банк России отозвал лицензию у банка "Прохладный". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 348-е место в банковской системе.В источнике
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Банки.ру

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банки.рувчера в 06:00
Известия

ЦБ отозвал лицензию у банка «Прохладный»

Известиявчера в 02:20
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Коммерсантъвчера в 01:57
ТАСС

Банк России отозвал лицензию у двух банков

ТАССвчера в 02:03
RT на русском

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

RT на русскомвчера в 01:58
Газета.Ru

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Газета.Ruвчера в 02:14
РБК

ЦБ отозвал лицензию у банков «Майский» и «Прохладный»

РБКвчера в 01:47

Сборная Бразилии по футболу разгромила Боливию на старте отбора к ЧМ-2022

Сборная Бразилии по футболу одержала крупную победу над Боливией в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
RT на русском01:14

В Госдепе США прокомментировали пуск российской ракеты «Циркон»

Ракета, которую запустили с фрегата «Адмирал Горшков», успешно поразила цель в Баренцевом море на расстоянии 450 км. По словам президента России Владимира Путина, результативное испытание «Циркона» стало большим событием для российского государства.
Evo-rus.comвчера в 07:53

В Свердловской области завели дело на мать, державшую ребенка в сумке в шкафу

СК возбудил уголовное дело по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии" против матери, которая держала маленькую девочку в шкафу.
SM News Екатеринбургвчера в 04:26

В Италии сообщили, что «Спартак» договорился об аренде Мозеса из «Челси»

Московский "Спартак" договорился о трансфере футболиста Виктора Мозеса из лондонского "Челси", и в ближайшее время о переходе будет объявлено официально, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новостивчера в 10:58

«Чуть трещала голова»: бессимптомные больные коронавирусом описали ощущения

Что чувствуют люди с положительным коронавирусом, которые случайно узнали о том, что болеют или уже переболели, так называемые бессимптомники, мы узнали у них самих.
Московский Комсомолецвчера в 13:47

Несогласованная акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала около 500 человек

Несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала порядка 500 человек на площади Ленина перед зданием краевого правительства.
ТАСС22:51

«Майами» обыграл «Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА

Орландо, США, 10 октября 2020, 08:18 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:18

Алиев: Азербайджан не смирится с оккупацией Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан никогда не смирится с "оккупацией" Карабаха и любыми способами вернет свои территории, сообщает информационно-аналитический портал monavista.ru.
МонаВиставчера в 13:55

Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии

Гражданка Швейцарии, которая в течение четырех лет находилась в заложниках в Мали, была убита, по предварительным данным, сторонниками террористической организации «Джамаат Наср аль-Ислам Валь Муслим» (запрещена в России).
Известия00:21

Греф предложил включить платеж за мусор в единую квитанцию ЖКХ

В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава Сбербанка предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, а также выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услугах и плате за них.
РБКвчера в 06:37