Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»). Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте Банка России.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 17:42, Ашберн
Политика
Украину возмутило вещание российского радио в российских водах
Протест против вещания на акваторию Керченского пролива и Азовского моря радио «НАВТЕКС-Новороссийск» выразил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 17 января, во время заседания Международной морской организации в Лондоне, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
Технологии
Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений
В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась от королевской жизни ради сына
Меган Маркл и британский принц Гарри отказались от королевских привилегий, чтобы не растить сына в «токсичной атмосфере» дворцов, заявила пожелавшая сохранить анонимность подруга герцогини Сассекской.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обменяться игроками
Летом 2019 года итальянцы предлагали "Барселоне" обменяться игроками, но тогда каталонский клуб отказался от трансфера.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Авто
Дорожное багги Laffite X-Road стоит дороже Urus
Выходит, что базовый X-Road продаётся по цене в два раза больше Lamborghini Urus.
Игры
Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств
Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Политика
Киев назвал условия для проведения выборов в Донбассе
Выборы в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках могут быть проведены только после возвращения в регион внутренне перемещенных лиц и беженцев.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время станет игроком ЦСКА, об этом сообщает Sport-express.ru.Ранее стало известно, что 22-летний футболист не полетел на сборы с самарским клубом.
Гаджеты
Графеновые аккумуляторы скоро поступят в продажу
Графеновые аккумуляторы, которые будут заряжаться намного быстрее обычных литий-ионных батарей, скоро поступят в продажу.
Спорт
ОКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Армия и оружие
Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования
На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.
Здоровье
«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»
Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.