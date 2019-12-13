Как пишет газета «Известия» 13 декабря, у петербургского банка похитили активы, поэтому он утратил собственные средства.

ЦБ РФ отозвал лицензию у двух российских банков

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