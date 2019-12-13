Экономика
Ньюс-ННЦБ РФ отозвал лицензию у двух российских банков
Как пишет газета «Известия» 13 декабря, у петербургского банка похитили активы, поэтому он утратил собственные средства.
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Происшествия
Под Пензой пятеро детей пострадали в ДТП
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге
Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
Из студии «России 1» выгнали политолога
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии политолога Андрея Окару.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок
Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
Музыка
Ротару не хочет выступать в РФ из-за многочисленной критики в ее адрес
Многочисленная критика со стороны представителей средств массовой информации и звезд шоу-бизнеса вынуждает Софию Ротару отказываться от концертов на территории РФ.
Футбол
Определились участники плей-офф Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала
В Москве закончилась встреча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, где сильнее оказались гости.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
Общество
Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx
Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.
Экономика
Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными
Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита" у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Происшествия
В Германии в жилом доме прогремел взрыв
Кино
Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Политика
Журналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.