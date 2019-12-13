Экономика

Ньюс-НННьюс-ННЦБ РФ отозвал лицензию у двух российских банков

Как пишет газета «Известия» 13 декабря, у петербургского банка похитили активы, поэтому он утратил собственные средства.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13:07

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service00:55

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57
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Происшествия

Под Пензой пятеро детей пострадали в ДТП

Пензенская правда 09:43
Происшествия

МЧС сообщило о локализации пожара в ангаре в Петербурге

Локализовано возгорание в ангаре в Петербурге на площади 2,2 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 10:59
Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Политика

Из студии «России 1» выгнали политолога

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии политолога Андрея Окару.
Rambler News Service 13:24
Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
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Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru вчера в 18:14
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
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Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Музыка

Ротару не хочет выступать в РФ из-за многочисленной критики в ее адрес

Многочисленная критика со стороны представителей средств массовой информации и звезд шоу-бизнеса вынуждает Софию Ротару отказываться от концертов на территории РФ.
iReactor 02:59
Футбол

Определились участники плей-офф Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.
Lenta.ru 11 декабря в 17:03
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала

В Москве закончилась встреча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, где сильнее оказались гости.
АБН вчера в 16:46
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Несмотря на широкую огласку, Колин нашел в себе силы спасти брак.
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Общество

Греф прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx

Президент Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт вокруг компании Nginx, права на разработки которой заявил Rambler, сообщает Forbes.
Ведомости 12:02
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита" у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
РИА Новости вчера в 16:42
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 06:45
Происшествия

В Германии в жилом доме прогремел взрыв

ГЛАС.RU 04:47
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии

Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

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Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Lenta.ru 10:45
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Evo-rus.com 11 декабря в 01:05
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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