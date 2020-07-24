Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости вчера в 06:57
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 впервые предстал в новом образе
Харакетристики смартфона Samsung Galaxy Note20 просочилась в Сеть еще пару дней назад, однако до этого мы видели смартфон только в двух цветах Mystic Bronze и Mystic Bronze.
iXBT.com 02:37
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Здоровье
249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 23 июля в Свердловской области у 18 733 человек выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:01
Армия и оружие
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Происшествия
Суд по делу Ефремова начнется 29 июля
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00", - сказали в суде.
ТАСС 22 июля в 13:46
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 02:49
Общество
Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 9 августа
Челябинск, 24 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Челябинской области коронавирусный режим продлён до 9 августа.
REGNUM 02:42
Наука
Новый протокол управления сновидениями повышает креативность
ToDay News Ufa вчера в 13:44
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com вчера в 10:21
Футбол
Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»
Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
Спорт-Экспресс 01:15
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Политика
Дегтярев: к организации последних митингов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане
Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что к организации протестов причастны иностранцы.
BFM.ru 02:39
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Кино
Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины
Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 вчера в 20:02
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 22 июля в 10:00
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Политика
Глава «Вертолетов России» назвал цель объединения КБ Миля и Камова
Основной целью объединения конструкторских бюро Миля и Камова в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ) является перебалансировка мощностей и повышение качества конструкторской документации, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
РИА Новости 01:10
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов
REGNUM 02:41
Происшествия
В Ленобласти ищут вандалов, осквернивших могилу
Гатчина, Ленинградская область, 24 июля 2020, 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб.
REGNUM 02:51
Футбол
Серия А показала новый мяч на следующий сезон
Пресс-служба Серии А опубликовала в твиттере фото нового мяча под названием Nike Flight на следующий сезон.
Sport24.ru вчера в 23:14
Футбол
Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России
Как сообщает РФС, главным судьей будет Владимир Москалёв. Его ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.
Vprognoze.ru 02:22
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32