Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка»

Банк России своим приказом от 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк» (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
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Как говорится
 в сообщении сайте регулятора, приоритетной деятельностью кредитной организации было предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств.
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Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
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РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
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Происшествия

В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка

В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Специалисты решили проверить российский внедорожник УАЗ «Патриот», для чего полностью разобрали автомобиль по частям: демонтировали салон, удалили шасси.
SpeedMe вчера в 16:11
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Общество

Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:20
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
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Происшествия

В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах

РИА Новости вчера в 03:23
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

Коммерсантъ 00:52
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
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Политика

ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
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Общество

Координатор «Открытой России» рассказал о нападении в Хабаровске

В Хабаровске напали на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. Весь день за ним ходила слежка.
Дождь 01:27
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.
РБК вчера в 15:03
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В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Evo-rus.com вчера в 03:00
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Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости вчера в 18:00
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Происшествия

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Гаджеты

Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra названы

Live24 вчера в 04:09
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Культура

Третий сезон проекта «Музыка на крыше» начнется в Москве 2 августа

Третий сезон проекта "Музыка на крыше" начнется на ВДНХ 2 августа.
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Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.
РБК вчера в 16:21
Политика

Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
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Армия и оружие

Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
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Происшествия

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2

Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.
РИА Новости вчера в 23:32
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
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