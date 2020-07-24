с чего всё началось

Банк России своим приказом от 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк» (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Энергетика Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.

Футбол Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Общество Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие. 44

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 63

Общество Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи. 2

Общество Координатор «Открытой России» рассказал о нападении в Хабаровске В Хабаровске напали на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. Весь день за ним ходила слежка.

Армия и оружие Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны. 31

Политика Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 407

Армия и оружие Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы. 24

Происшествия В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2 Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС. 210