Экономика
BFM.ruЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка»
Банк России своим приказом от 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк» (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Футбол
Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России
РФС назвал имена арбитров, которые будут обслуживать финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Советский спорт 02:06
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК вчера в 15:47
Происшествия
В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка
В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.
Известия 00:57
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Специалисты решили проверить российский внедорожник УАЗ «Патриот», для чего полностью разобрали автомобиль по частям: демонтировали салон, удалили шасси.
SpeedMe вчера в 16:11
Общество
Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт
В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:20
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Происшествия
В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
РИА Новости вчера в 03:23
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Политика
ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Учитывая, что Единый день голосования состоится 13 сентября, выборы могут начаться 11 сентября.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Координатор «Открытой России» рассказал о нападении в Хабаровске
В Хабаровске напали на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. Весь день за ним ходила слежка.
Дождь 01:27
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.
РБК вчера в 15:03
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Evo-rus.com вчера в 03:00
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости вчера в 18:00
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Гаджеты
Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra названы
Live24 вчера в 04:09
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» начнется в Москве 2 августа
Третий сезон проекта "Музыка на крыше" начнется на ВДНХ 2 августа.
ТАСС 00:52
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить.
РБК вчера в 16:21
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы.
Газета.Ru вчера в 06:41
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия
В Бурятии продолжаются поиски пропавшего Ан-2
Поисковые суда за четыре дня операции обследовали около 6,5 тысяч квадратных километров территории в районе исчезновения самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского главка МЧС.
РИА Новости вчера в 23:32
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18