Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПФС-Банка»

По величине активов банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» занимал 348-е место в банковской системе России.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-БАНКА

Российская газета02:42

Суд 10 февраля рассмотрит дело о ликвидации ивановского Кранбанка

РАПСИ14 января в 01:00

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Агентство Москва00:45

Центробанк лишил лицензии московский «ПФС-банк»

Вечерняя Москва00:35

В России осталось 400 банков

ИА БанкИнформСервис14 января в 06:22

Нэклис-Банк лишился лицензии

Современный Предприниматель14 января в 01:40

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Москва 2401:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж

НТВ 11:52
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Варшавы

Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Lenta.ru вчера в 18:59
Футбол

Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение России

РИА Новости 10:29
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Политика

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
РИА Новости 09:46
Спорт

МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 08:32
Общество

В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Lenta.ru 04:32
Политика

США ввели санкции против генерала КСИР

США ввели санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране.
RT на русском 11:19
Происшествия

Выросло число погибших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее

В Адыгее на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
РБК 08:16
Происшествия

Московский адвокат задержался в Санкт-Петербурге

По версии следствия, адвокат был участником подкупа судей по двум делам, которые рассматривались в московских арбитражных судах с участием санкт-петербургских компаний.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Помпео прокомментировал смену правительства РФ

Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
REGNUM 12:05
Политика

Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Футбол

Соболев может не поехать в АПЛ из-за проблем с рабочей визой

Сборная России занимает в рейтинге ФИФА 37 место, то есть Соболеву для получения разрешения на работу в Англии нужно провести 75% игр за национальную команду за два года.
Евро-футбол.ру 11:31
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Экономика

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год понижены

Минэкономразвития откорректировал утвержденные ранее коэффициенты-дефляторы на текущий год.
Главная книга вчера в 10:42
Наука

В Швейцарии создано золото с плотностью пластмассы

АБН 15 января в 19:38
Наука

Ученые впервые создали стабильный полупроводниковый детектор нейтронов

МонаВиста 03:51
Авто

Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля

Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Автоновости дня 06:10
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Милевский: люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Посмотрите, как я выгляжу

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский заявил, что не считает себя алкоголиком.
Чемпионат 12:42
Экономика

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Интерфакс 00:30
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

Интерфакс вчера в 08:29
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Политика

Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)

Путин предложил обсудить, подготовить и вынести на общенародный референдум целый ряд поправок к действующему с 1993 г. основному закону России, который, как он сказал, в целом не исчерпал своего потенциала в плане защиты демократии, прав и свобод граждан.
ИноСМИ 10:08
Наука

Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара

Planet Today вчера в 11:54
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

News.ru 15 января в 11:03
Общество

В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Известия 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное