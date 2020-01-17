Экономика
Говорит МоскваЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ПФС-Банка»
По величине активов банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» занимал 348-е место в банковской системе России.
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Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Спорт
МОК и МПК уведомили CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
"Сегодня Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет подали уведомление о вступлении в судебный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством", - говорится в сообщении.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Политика
США ввели санкции против генерала КСИР
США ввели санкции против генерала КСИР Хасана Шавапура за разгон демонстраций в Иране.
Происшествия
Выросло число погибших в массовом ДТП на трассе «Дон» в Адыгее
В Адыгее на трассе М-4 «Дон» в результате массового ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
Происшествия
Московский адвокат задержался в Санкт-Петербурге
По версии следствия, адвокат был участником подкупа судей по двум делам, которые рассматривались в московских арбитражных судах с участием санкт-петербургских компаний.
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Футбол
Соболев может не поехать в АПЛ из-за проблем с рабочей визой
Сборная России занимает в рейтинге ФИФА 37 место, то есть Соболеву для получения разрешения на работу в Англии нужно провести 75% игр за национальную команду за два года.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли в поселке под Тверью
В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, оно было обнаружено на чердаке одного из старых домов.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Экономика
Коэффициенты-дефляторы на 2020 год понижены
Минэкономразвития откорректировал утвержденные ранее коэффициенты-дефляторы на текущий год.
Наука
В Швейцарии создано золото с плотностью пластмассы
Авто
Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Футбол
Милевский: люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик? Посмотрите, как я выгляжу
Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский заявил, что не считает себя алкоголиком.
Экономика
Капитализация Alphabet превысила $1 трлн
В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)
Путин предложил обсудить, подготовить и вынести на общенародный референдум целый ряд поправок к действующему с 1993 г. основному закону России, который, как он сказал, в целом не исчерпал своего потенциала в плане защиты демократии, прав и свобод граждан.
Наука
Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара
Культура
Билли Айлиш запишет заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.