Пользователи Twitter высмеяли поездку дипломатов, заметив, что британцев не нужно выставлять дураками, они и так справляются. aif.ru Лавров поинтересовался у Трасс, признает ли она суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями.
Новый кроссовер Renault Austral, который придет на смену Kadjar и дебютирует уже 8 марта, получит поистине «бескомпромиссный» салон, который удивит необычной архитектурой и множеством современных решений.
В России ликвидировали новую сеть подпольных торговцев оружием в 20 субъектах страны, правоохранительные органы задержали 87 человек и изъяли 274 единицы оружия, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает «РИА Новости».
Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее — 63,4 триллиона рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2 процента, а не 2,8 процента.