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ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
По величине активов кредитная организация занимала 164 место в российской банковской системе, отмечается на сайте
 Банка России.
Экономика сегодня
Центробанк объясняет, что ККБ нарушал федеральные законы, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Финтолк
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка»
РИА Новости01:06
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
ТАСС01:42
ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney
Forbes01:23
ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «ЕРП», работающей в сфере электронной коммерции
ПРАЙМ01:54
ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка», который обслуживал WebMoney
РБК00:21
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
RT на русском23:54
ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney
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