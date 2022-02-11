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ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
Центробанк объясняет
, что ККБ нарушал федеральные законы, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Финтолк
По данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.
БИЗНЕС Online
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Интерфакс

Подробнее о событии

WebMoney заверила, что ее клиенты смогут вернуть свои деньги из лишившегося лицензии ККБ
ПРАЙМ03:58
ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney
Интерфакс23:36
ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney
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ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка»
РИА Новости01:06
ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка», который обслуживал WebMoney
РБК00:21
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
RT на русском23:54
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
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