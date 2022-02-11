ИнтерфаксЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoneyБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.ИнтерфаксПо величине активов кредитная организация занимала 164 место в российской банковской системе, отмечается на сайте Банка России.Экономика сегодняПо данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.БИЗНЕС OnlineВ банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowКТВ-ЛучЦентральная Служба НовостейAnewsРосбалтREGNUMНовые ИзвестияНародные новостиЭкономика сегодняВечерняя МоскваИзвестияНевские НовостиПятый каналКомсомольская правдаZnak.comМордовМедиаПункт АПодробнее о событииЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «ЕРП», работающей в сфере электронной коммерцииПРАЙМвчера в 01:54ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoneyИнтерфаксвчера в 23:36ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoneyForbesвчера в 01:23ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка»РИА Новостивчера в 01:06ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка», который обслуживал WebMoneyРБКвчера в 00:21ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»RT на русскомвчера в 23:54ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»ТАССвчера в 01:42Показать ещёОценить176Поделиться