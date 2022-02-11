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ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
По величине активов кредитная организация занимала 164 место в российской банковской системе, отмечается на сайте
 Банка России.
Экономика сегодня
По данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.
БИЗНЕС Online
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Интерфакс

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ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «ЕРП», работающей в сфере электронной коммерции
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ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка», который обслуживал WebMoney
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