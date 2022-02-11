Будьте в Плюсе

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
По величине активов кредитная организация занимала 164 место в российской банковской системе, отмечается на сайте
 Банка России.
Экономика сегодня
По данным регулятора, банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.
БИЗНЕС Online
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО «ЕРП», работающей в сфере электронной коммерции
ПРАЙМ01:54
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
RT на русском23:54
ЦБ отозвал лицензию у расчетного банка WebMoney
Forbes01:23
ЦБ с 11 февраля отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка»
РИА Новости01:06
ЦБ отозвал лицензию «Консервативного коммерческого банка», который обслуживал WebMoney
РБК00:21
ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»
ТАСС01:42
ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney
Интерфакс23:36

Интересное

В ВОЗ заявили о появлении многочисленных вариантов COVID-19 в будущем

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что пандемия коронавируса далека от своего завершения.
Газета.Ru05:37

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.
Коммерсантъ05:31

У Евгении Брик диагностировали онкологическое заболевание перед смертью

Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Пятый канал03:39

Польская PGNiG подала встречный иск к «Газпрому» о снижении контрактной цены на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что подал встречный иск в ответ на иск "Газпрома" о повышении цены на природный газ, сообщила компания.
ПРАЙМ02:59

WebMoney прекратила с 11 февраля все операции по российским кошелькам

«Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — заключили в WebMoney.
Известия05:39

Песков назвал оговоркой слова Лиз Трасс о Воронеже и Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что Британия никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Ведомости04:49

Росстат: доходы россиян от собственности за 2020 год пересмотрены на триллион рублей

Общий объем денежных доходов граждан в 2020 году оказался почти на 600 млрд рублей больше, чем считалось ранее, это 63,4 трлн рублей.
ПРАЙМ02:09

Посол РФ в Румынии Кузьмин был вызван в МИД страны после пресс-конференции

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника.
Lenta.ruвчера в 15:25

Российская скелетонистка Никитина рассказала о конфликте в национальной сборной

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликте внутри национальной сборной.
Metaratings02:44

Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу в торговлю

В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок.
Lenta.ru03:10