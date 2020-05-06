Экономика
Газета.RuЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне
ЦБ отмечает, что после "глубокого падения ВВП в II квартале" регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. "Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.
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Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК вчера в 08:40
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
SM News 05 мая в 20:31
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
Происшествия
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
РИА Новости вчера в 13:07
Общество
В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна.
Газета.Ru вчера в 00:42
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Здоровье
Мясников назвал симптомы для обязательного вызова скорой
Врач Александр Мясников в эфире одного из YouTube-каналов 6 мая рассказал о симптомах для вызова скорой помощи.
Известия вчера в 23:46
Фигурное катание
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой
Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.
RT на русском вчера в 11:46
Общество
735 тысяч безработных прибавилось в России за два месяца
В России зарегистрировано 1 млн 243 тысячи безработных, из них за последние два месяца – 735 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Псковское агентство информации вчера в 09:44
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru вчера в 18:51
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
Кино
Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel
Piter.tv вчера в 05:23
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
Общество
Почините кран и переставьте холодильник: 15 способов сэкономить на воде и электричестве
Основные правила экономии ресурсов и денег вы уже наверняка выучили: свет выключаем, бытовую технику покупаем современную, воду почем зря не льем.
НГС24 вчера в 22:00
Наука
Астрофизики поделились подробностями поисков темной материи
Астрофизики полагают, что благодаря уникальным свойствам бозе-эйнштейновских конденсатов можно найти аксионы, гипотетические частицы, которые и являются основной составляющей темной материи.
Vevby.ru вчера в 13:33
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Музыка
Гуф выпустил альбом с оригинальным названием
Гуф назвал себя «мистер извите» в одной из песен.
ГЛАС.RU вчера в 04:06
Наука
Зажатый в щели водород начал гореть фрактально
Физики обнаружили, что если поджечь смесь водорода и воздуха в щели толщиной в несколько миллиметров, то фронт горения может распространяться по необычным фрактальным траекториям.
N+1 вчера в 04:47
Здоровье
Врач рассказала о работе COVID-госпиталя
Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
RT на русском вчера в 07:22
Общество
Определена категория россиян, которая меньше всех боится коронавируса
«Россияне старшего поколения составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики (26% опрошенных 50-59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше)», — отмечается в исследовании.
ФАН вчера в 22:56
Общество
ЕГЭ вписывается в летнее расписание
ЕГЭ должен был начаться 25 мая, но его перенесли на 8 июня.
Коммерсантъ FM вчера в 04:16
Общество
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в столице умерли еще 39 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 14:30
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 05 мая в 04:32
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42