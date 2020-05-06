ЦБ отмечает, что после "глубокого падения ВВП в II квартале" регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. "Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

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