Экономика
Газета.RuЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне
ЦБ отмечает, что после "глубокого падения ВВП в II квартале" регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. "Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.ТК Звездавчера в 15:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ вчера в 09:43
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
Общество
Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами
Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.
Телеканал 360° 02:56
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом
Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
В Красноярском крае планируют ввести масочный режим
Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
Футбол
«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад
Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru вчера в 05:24
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести следующий бой в UFC
Metaratings вчера в 17:19
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
Происшествия
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей 04 мая в 09:13
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
По заявлению Антона Котякова, главы Министерства Труда, по данным на 6 мая в России числится 1,243 млн безработных, и 735 тысяч из них - зарегистрированы за прошедшие два месяца.
RuNews24.ru вчера в 13:16
Здоровье
Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек
За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27