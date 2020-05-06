с чего всё началось

ЦБ отмечает, что после "глубокого падения ВВП в II квартале" регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. "Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.

ЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 735

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 116

Авто Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Общество Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса. 454

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. 437

Общество Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами. 9

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,2K

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. 376

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена. 75

Общество Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь. 190

Экономика Сбербанк понизил ипотечные ставки Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". 555

Происшествия Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360". 90

Общество В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом. 236

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.

Здоровье Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся. 24

Общество Более половины магазинов в Москве может так и не открыться Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. 64

Общество В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных По заявлению Антона Котякова, главы Министерства Труда, по данным на 6 мая в России числится 1,243 млн безработных, и 735 тысяч из них - зарегистрированы за прошедшие два месяца. 299

Здоровье Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184. 46

Космос Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было. 62

Общество Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3K