Экономика

Газета.RuГазета.RuЦБ РФ ожидает начала смягчения ограничительных мер в июне

ЦБ отмечает, что после "глубокого падения ВВП в II квартале" регулятор ждет восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. "Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе ЦБ.
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с чего всё началось
«Вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек, скорее всего, значимо усилят этот эффект», - говорится
 в докладе, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
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Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

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Авто

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На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
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Происшествия

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В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
Коммерсантъ 02:28
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Общество

Власти Липецкой области объяснились за сравнение людей с клещами

Губернатор Игорь Артамонов в разговоре с мэром Липецка сравнил местных жителей с клещами и предложил разгонять нарушителей режима самоизоляции химикатами.
Телеканал 360° 02:56
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM вчера в 00:56
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Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Общество

В Красноярском крае планируют ввести масочный режим

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
ДЕЛА.ru 00:22
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Футбол

«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад

Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru вчера в 05:24
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести следующий бой в UFC

Metaratings вчера в 17:19
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
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Происшествия

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о новом обыске

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов в Telegram-канале сообщил о втором за месяц визите правоохранительных органов в его квартиру.
РБК 02:43
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
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Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

Количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило 3,5 миллиона человек. Из них на Россию приходится 145 тысяч заразившихся.
Территория новостей 04 мая в 09:13
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Ряду регионов России предрекли аномальную жару в ближайшие пять дней.
Lenta.ru вчера в 23:59
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

По заявлению Антона Котякова, главы Министерства Труда, по данным на 6 мая в России числится 1,243 млн безработных, и 735 тысяч из них - зарегистрированы за прошедшие два месяца.
RuNews24.ru вчера в 13:16
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Здоровье

Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек

За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
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Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
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