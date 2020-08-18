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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

Москва, 18 августа 2020, 11:17 — REGNUM В ближайшие полтора года в России ожидается всплеск активности «чёрных кредиторов». Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
Подробнее о событии
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
ФедералПресс

Черных кредиторов в России станет больше

ФедералПресс04:43
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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Школам предписали быть готовыми к переходу на дистанционное обучение

Роспотребнадзор и Министерство просвещения направили рекомендательное письмо властям в регионах о том, что школам необходимо быть готовыми перейти на обучение в дистанционном режиме в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Солидарность07:15
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Геннадий Зюганов сказал про Белоруссию, что в России «будет еще хуже»

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал "путем к разрушению государства", так как у главного оппонента Александра Лукашенко, Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, "ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях" По его словам, если "сломают Белоруссию, в России будет еще хуже".
Новые Известия06:14
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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СПЧ обратился в Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в американский офис корпорации Google из-за блокировки YouTube-каналов российских СМИ, сообщается на сайте Совета.
РИА Новости07:55

Украина ввела спецпошлины на импорт энергоносителей из России

Стоит отметить, что ранее сельхозпроизводители обращались к властям Украины с призывом не вводить пошлины на импорт дизельного топлива из России, предупреждая, что данный шаг приведет к повышению цен на энергоносители и вызовет проблемы с уборкой урожая.
ФАН07:51

Матч между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса

Матч первого тура чемпионата Франции нового сезона между "Марселем" и "Сент-Этьеном" перенесен на сентябрь из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости06:38