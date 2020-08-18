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ТАСС
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Ранее Лях заявлял, что в период пандемии коронавируса резко увеличилось число нелегальных форекс-дилеров. Так, в первом полугодии 2020 года их количество выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 134 организаций.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
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Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39
Телеканал 360°

В Банке России спрогнозировали рост нелегального кредитования

Телеканал 360°09:19
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
Коммерсантъ

Банк России ожидает роста нелегального кредитования

Коммерсантъ10:50
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Якутия Daily

«Чёрные» кредиторы и «звонари». Как мошенники работают в период пандемии

Якутия Daily14 августа в 22:58

«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Абидаля

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.
Российская газета10:51

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное дело07:03
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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