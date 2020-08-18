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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

Москва, 18 августа 2020, 11:17 — REGNUM В ближайшие полтора года в России ожидается всплеск активности «чёрных кредиторов». Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
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Коммерсантъ

Банк России ожидает роста нелегального кредитования

Коммерсантъ10:50
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
ФедералПресс

Черных кредиторов в России станет больше

ФедералПресс04:43
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39

Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт06:39

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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США призвали Китай раскрыть информацию о своем ядерном потенциале

США считают, что Китай должен раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в своем арсенале, заявил во вторник журналистам спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости10:28
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