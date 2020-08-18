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REGNUM
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

Москва, 18 августа 2020, 11:17 — REGNUM В ближайшие полтора года в России ожидается всплеск активности «чёрных кредиторов». Об этом журналистам заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06
Подробнее о событии
News.ru

Банк России ожидает роста числа «чёрных кредиторов»

News.ru05:55
ТАСС

ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

ТАСС04:06
Эхо Москвы

Банк России ожидает роста числа «черных» кредиторов в ближайшие полтора года

Эхо Москвы05:38
ФедералПресс

Черных кредиторов в России станет больше

ФедералПресс04:43
Финмаркет

В ближайшие полтора года ожидается рост числа нелегальных кредиторов - ЦБ РФ

Финмаркет04:27
REGNUM

ЦБ РФ ожидает роста числа нелегальных кредиторов

REGNUM04:17
Росбалт

Россиян предупредили о росте числа нелегальных кредиторов

Росбалт05:39

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Известия06:43
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34
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«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 9,94 рублей за акцию

Совет директоров ПАО «Татнефть», который возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов, рекомендовал общему собранию акционеров установить размеров дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере 994% от номинальной стоимости одной акции.
Коммерсантъ Казань04:53
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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ВГТРК не планирует показывать матчи чемпионата России по футболу

Правами на показ матчей чемпионата России владеет канал "Матч ТВ", заключивший с премьер-лигой контракт в июле 2018 года на четыре года, по сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения составила 1,7 млрд рублей в год.
ТАСС Спорт06:34

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2,3K

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Школам рекомендовали быть готовыми вернуться к дистанционному обучению

Школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки, говорится подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения документе «Об организации работы общеобразовательных организаций».
Взгляд.рувчера в 09:09
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