Экономика

REGNUMREGNUMВ России замедлился рост спроса на наличные деньги

Москва, 4 августа 2020, 01:25 — REGNUM Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.
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с чего всё началось

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

В июле в обращение поступило 179 млрд руб. в виде наличных банкнот, следует из статистики Центробанка. Это гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, на которые в России пришлись пик волатильности на финансовых рынках и пандемия.
РБКвчера в 17:00

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Рост спроса на наличные российские рубли замедлился

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Банк России заметил высокий спрос населения и бизнеса на наличные

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ЦБ: объем наличных в обращении будет сокращаться в 2020 году после пика из-за пандемии

ПРАЙМвчера в 12:23
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Общество

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В транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима.
RT на русском 08:00
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Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет вчера в 04:14
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Общество

Осужденного за шпионаж Уилана этапировали в колонию в Мордовии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии, где он будет отбывать наказание.
Известия 07:26
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Происшествия

Параплан совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Общество

Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года.
REGNUM 06:57
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Футбол

Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

"Зенит" сыграет в матче Суперкубка России с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.
РИА Новости 05:19
Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия 04:46
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Экономика

Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей

Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
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Футбол

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

РИА Новости 05:28
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

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Футбол

«Химки» и тренер Юран расторгли контракт по обоюдному согласию

Как сообщает пресс-служба "Химок" расторжение контракта с Сергеем Юраном произошло по обоюдному согласию.
Вести.Ru 05:41
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
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Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

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Российская газета вчера в 02:24
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Футбол

«Кокорин повзрослел, стал более мудрым». Вратарь «Сочи» Джанаев — о Ротенберге, «Спартаке» и Евро

Перед матчем против «Спартака» корреспондент Sport24 расспросил основного кипера сочинцев Сослана Джанаева о характере Кокорина, общении с Ротенбергом, связях его команды с «Зенитом» и шансах сборной России на Евро.
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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Общество

Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

Рамблер вчера в 05:13
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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Россиянам дали рекомендации по прививкам от гриппа

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Омск вошел в рейтинг городов, где женщины чаще всего домогаются мужчин

Омск занял 11-е место в рейтинге российских городов, в которых мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин.
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