Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

Согласно ранее опубликованным предложениям Банка России, страховка рисков жизни, здоровья и квартиры станет обязательной, ее сумма будет учтена в полной стоимости ипотеки. Сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.
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