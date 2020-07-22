Согласно ранее опубликованным предложениям Банка России, страховка рисков жизни, здоровья и квартиры станет обязательной, ее сумма будет учтена в полной стоимости ипотеки. Сейчас страховку приобретает заемщик, а агентом зачастую выступает банк, оставляющий себе большую часть страховой премии.

ЦБ РФ переложит хлопоты и расходы по страхованию ипотеки на банки

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