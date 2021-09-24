Ранее сообщалось, что регулятор решил перенести на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов и дату изменения обязательных резервных требований. Эти изменения предусмотрены положением Банка России N 753-П.В источнике
Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.
Китай вновь усиливает борьбу с криптовалютой График биткоина интервалами в 5 минут Биткоин, эфир и другие цифровые токены упали, поскольку Китай продолжил свои усилия по обузданию криптовалютных спекуляций и майнинга.