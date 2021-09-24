Ранее сообщалось, что регулятор решил перенести на 1 апреля 2022 года срок вступления в силу нового порядка расчета размера обязательных резервов и дату изменения обязательных резервных требований. Эти изменения предусмотрены положением Банка России N 753-П.

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