с чего всё началось

Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.

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