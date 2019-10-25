Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВедомости 08:50
с чего всё началось
ЦБ в своем заявлении отметил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось,— в сентябре в годовом выражении она опустилась до 4% с 4,3% в августе и, по оценкам на 21 октября, составила около 3,8%. Снижаются и инфляционные ожидания, проинфляционные внешние риски при этом не реализовались.Коммерсантъ07:19
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Футбол
Сутормин назвал игрока «Зенита» с худшим чувством юмора
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин назвал игрока петербургского клуба с худшим чувством юмора.
Sport24.ru 10:53
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Здоровье
Врач перечислил симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия
Сергей Вялов отметил, что колоноскопию также нужно сделать, если есть выделение крови либо слизи из заднего прохода, наблюдается продолжительное понижение уровня гемоглобина в крови.
RuNews24.ru 03:11
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия вчера в 15:54
Общество
Мисс Украина-2019 не прошла тест на «свидомисть»
На вопрос журналиста, что бы Маргарита могла пожелать Крыму, она ответила: «Только процветания».
Новостной фронт 11:04
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Космос
К Земле приближается рекордная магнитная буря
Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.
МИР 24 04:39
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Футбол
Кьеллини сравнил Роналду с гиеной
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
Sport.ru 10:59
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество
Глава «дочки» РЖД назвал дату запуска новых поездов с душем
До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
Москва 24 12:07
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Транспорт
Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками
Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Известия 11:34
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Космос
Опубликованы документы о создании корабля, из которого Алексей Леонов вышел в космос
Фома 09:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Происшествия
В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Газета Metro 10:29
Фигурное катание
Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт 01:58
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17