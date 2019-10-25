Экономика

РосбалтРосбалтЦБ РФ пересмотрел прогноз по инфляции

Банк России скорректировал прогноз годовой инфляции по итогам текущего года, понизив оценку с 4—4,5% до 3,2—3,7%, следует из сообщения регулятора. Ранее сегодня совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5% годовых.
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ЦБ снизил прогноз годовой инфляции

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ЦБ РФ пересмотрел прогноз по инфляции

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ЦБ РФ отмечает продолжение роста кредитования реального сектора

Будущее России. Национальные проекты06:48
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