Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

ЦБ может продать выкупленные акции миноритариев Сбербанка в рамках SPO

Саминвестор02:15

ЦБ после выкупа акций Сбербанка продаст их обратно на рынке

Вести.Ruвчера в 09:12

Зампред ЦБ не исключил продажи выкупленных по оферте акции Сбербанка в рамках SPO

Интерфаксвчера в 06:42

Центробанк допустил SPO Сбербанка

РБКвчера в 08:02

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

Известиявчера в 06:58

ЦБ: продажа акций Сбербанка произойдет через SPO или рынок

Красная веснавчера в 08:58

ЦБ после выкупа акций Сбербанка у миноритариев продаст их на SPO или «в рынок»

ПРАЙМвчера в 06:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 06:47, Ашберн
Политика

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
ИА Крыминформ вчера в 07:16
Экономика

Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Известия 06:05
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Политика

Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
RT на русском 02:48
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.
РИА Новости 05:44
Здоровье

В Петровском районе возмущены планами оптимизации районной больницы

Народные избранники Петровского района намерены обратиться по решению этой проблемы к коллегам из Саратовской областной думы.
Четвертая Власть вчера в 00:47
Общество

Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска

Krasnoyarskmedia.ru 05:51
Армия и оружие

Турецкие танки ударили по сирийской армии вместе с террористами

Новые Ведомости 04:50
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Политика

Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:59
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Вести.Ru вчера в 10:40
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
Общество

Газпром приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса

Глава компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила, что Россия продолжает обсуждать с Китаем новые поставки газа и по западному маршруту и с Дальнего Востока, но сейчас из-за вспышки коронавируса переговоры были приостановлены.
Московский Комсомолец 06:35
Авто

Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet

Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
ГЛАС.RU 02:21
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Шоу-бизнес

Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике

Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 05:07
Авто

Назвали цену базовой версии Skoda Karoq в России

Как сообщает Auto Mail.ru со ссылкой на главу марки в России Яна Прохазка, стартовая модификация Skoda Karoq на российском рынке будет стоить менее 1,3 млн рублей.
Тарантас Ньюс 06:41
Происшествия

Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи

Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 05:45
Общество

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
Футбол

Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»

Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
Матч ТВ 04:29
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

23-летний племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

Ruposters.ru 11 февраля в 03:33
Космос

NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»

Популярная механика 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное