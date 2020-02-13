После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

Политика Нидерланды отказались передать России производство по делу о MH17 Амстердам отклонил запрос Москвы на передачу российской стороне уголовного производства в отношении трех россиян по делу о крушении MH17, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, выступая перед членами национального парламента.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Общество Газпром приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса Глава компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила, что Россия продолжает обсуждать с Китаем новые поставки газа и по западному маршруту и с Дальнего Востока, но сейчас из-за вспышки коронавируса переговоры были приостановлены.

Авто Назвали цену базовой версии Skoda Karoq в России Как сообщает Auto Mail.ru со ссылкой на главу марки в России Яна Прохазка, стартовая модификация Skoda Karoq на российском рынке будет стоить менее 1,3 млн рублей.