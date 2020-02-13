Экономика
ИзвестияЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»
После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
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Зампред ЦБ не исключил продажи выкупленных по оферте акции Сбербанка в рамках SPO
Интерфаксвчера в 06:42
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
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Народные избранники Петровского района намерены обратиться по решению этой проблемы к коллегам из Саратовской областной думы.
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Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска
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В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
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Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
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Политика
Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Армия и оружие
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям
Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Общество
Газпром приостановил переговоры с Китаем по газу из-за коронавируса
Глава компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила, что Россия продолжает обсуждать с Китаем новые поставки газа и по западному маршруту и с Дальнего Востока, но сейчас из-за вспышки коронавируса переговоры были приостановлены.
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Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
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Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике
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Назвали цену базовой версии Skoda Karoq в России
Как сообщает Auto Mail.ru со ссылкой на главу марки в России Яна Прохазка, стартовая модификация Skoda Karoq на российском рынке будет стоить менее 1,3 млн рублей.
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
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Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»
Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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23-летний племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни
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