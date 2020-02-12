После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

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