ИА Красная Весна 13

Банк России подал исковое заявление к экс-владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову и другим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения на сумму 284 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в инстанцию 21 сентября, однако иск к рассмотрению еще не принят.