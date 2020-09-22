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ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал исковое заявление к экс-владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову и другим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения на сумму 284 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в инстанцию 21 сентября, однако иск к рассмотрению еще не принят.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Ведомости05:51
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Боррель заявил о готовности ехать в Минск для урегулирования кризиса

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что готов ехать в Минск, чтобы способствовать урегулированию кризиса в Белоруссии, однако президент республики Александр Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС.
Известия06:55
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
ИА Красная Весна02:25
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На PC состоялся релиз Halo 3: ODST

В PC-версии Halo 3: ODST игроков ждёт поддержка широкоформатных мониторов, разрешения 4K и частоты 60+ кадров в секунду, а также кооперативный режим на четверых под названием Firefight, который получат и обладатели шутера на Xbox One.
Игромания.ру04:43

Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция" "Тест губернатора Алтайского края Виктора Томенко на COVID-19 показал положительный результат", — говорится в сообщении.
REGNUM02:04
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