ЦБ подал иск к бывшим топ-менеджерам «Бинбанка» на 284 млрд рублей
Ответчиками указаны экс-руководители «Бинбанка» Михаил Шишханов, Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любинцов, передаёт ТАСС. На прошлой неделе банк непрофильных активов «Траст» подал два иска к контролировавшим «Рост-банк» лицам на 329 млрд рублей. «Бинбанк» был его санатором в 2014 году.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
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