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Говорит Москва
Говорит Москва

ЦБ подал иск к бывшим топ-менеджерам «Бинбанка» на 284 млрд рублей

Ответчиками указаны экс-руководители «Бинбанка» Михаил Шишханов, Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любинцов, передаёт ТАСС. На прошлой неделе банк непрофильных активов «Траст» подал два иска к контролировавшим «Рост-банк» лицам на 329 млрд рублей. «Бинбанк» был его санатором в 2014 году.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&Мвчера в 04:04
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
РИА Новости05:38
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главной целью раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада является блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»
РИА Новости05:16
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новостивчера в 04:49
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Гуцериев и «Траст» заключат мировое на фоне иска от ЦБ на ₽85 млрд

Новые договоренности предусматривают, что по поданному Банком России иску о возмещении убытков, причиненных Бинбанку, основной акционер группы «Сафмар» Гуцериев и банки «Открытие» и «Траст» «заключат мировое соглашение, условия которого согласованы и зафиксированы во вновь подписанном соглашении об урегулировании».
РБК04:57

Володин: десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за COVID-19

Более 50 депутатов уже переболело коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом десять парламентариев находятся в больницах в настоящее время, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
РИА Новости05:34
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Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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