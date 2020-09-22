ИА Красная Весна 12

Ответчиками указаны экс-руководители «Бинбанка» Михаил Шишханов, Александр Лукин, Алексей Фарафонтов и Кирилл Любинцов, передаёт ТАСС. На прошлой неделе банк непрофильных активов «Траст» подал два иска к контролировавшим «Рост-банк» лицам на 329 млрд рублей. «Бинбанк» был его санатором в 2014 году.