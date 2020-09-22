ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей
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Банк России подал исковое заявление к экс-владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову и другим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения на сумму 284 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в инстанцию 21 сентября, однако иск к рассмотрению еще не принят.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
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