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ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал исковое заявление к экс-владельцу Бинбанка Михаилу Шишханову и другим бывшим топ-менеджерам кредитного учреждения на сумму 284 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в инстанцию 21 сентября, однако иск к рассмотрению еще не принят.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35
Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Газета.Ru

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Газета.Ruвчера в 02:48

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