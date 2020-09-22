Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 300 млрд рублей

Как рассказала Delovoe.TV бизнес адвокат, консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова все заявления на миллиардные суммы, самая крупная из которых это 306 млрд рублей. Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъвчера в 03:14
Подробнее о событии
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБКвчера в 04:39
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвесторвчера в 05:35
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:14
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известиявчера в 03:36
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАССвчера в 02:35
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&М21 сентября в 04:04
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ru21 сентября в 02:48

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:47

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,4K

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
65

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
807

Адвокат заявил, что мать Захарова простила Ефремова под давлением

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что журналисты вынудили мать погибшего в ДТП Сергея Захарова сказать, что она Ефремова простила.
Московский Комсомолецвчера в 10:20
411

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
9

В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
3

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
833

Сноуден опроверг сообщения о выплате властям США $5 млн

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж своей книги и публичных выступлений хозяевам Белого дома.
News.ru18:19
34

Исраэль Адесанья ответил Хамзату Чимаеву

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, отреагировал на заявление Хамзата Чимаева, пообещавшего досрочно финишировать чемпионов UFC в средней и полусредней весовой категории.
FightTime.ruвчера в 12:02

Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
152