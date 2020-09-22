ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей
Смотрите также
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»
Передачи Кучерова помогли «Тампе» сравнять счёт в серии с «Далласом»
Reuters: перенесшие инфекцию денге могут иметь иммунитет к COVID-19
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Путин выступил на Генассамблее ООН
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Греф выступил против повышения налогов в России
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Путин выступил на Генассамблее ООН
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
Подробнее о событии