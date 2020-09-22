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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

В качестве третьей стороны указан банк «ФК Открытие». Как уточняет "РИА Новости", сумма иска — около 284 млрд руб. Ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд руб. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35

В Петербурге на год перенесли открытие двух новых станций метро

Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 14:43 — REGNUM Новые станции на четвёртой (оранжевой) линии петербургского метрополитена — «Театральная» и «Горный институт» — вместо запланированного ранее 2022 года откроются только в конце 2023 года.
REGNUM07:43
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56
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