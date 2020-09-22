ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 300 млрд рублей
Как рассказала Delovoe.TV бизнес адвокат, консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова все заявления на миллиардные суммы, самая крупная из которых это 306 млрд рублей. Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
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