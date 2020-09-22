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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ 

ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 300 млрд рублей

Как рассказала Delovoe.TV бизнес адвокат, консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова все заявления на миллиардные суммы, самая крупная из которых это 306 млрд рублей. Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъвчера в 03:14
Подробнее о событии
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАССвчера в 02:35
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвесторвчера в 05:35
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известиявчера в 03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:14
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБКвчера в 04:39
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&М21 сентября в 04:04
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ru21 сентября в 02:48

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным
Lenta.ruвчера в 12:57
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Ревматоидный артрит повышает риск развития диабета второго типа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что ревматоидный артрит (РА) может быть связан с повышенным риском заболеть диабетом второго типа (СД2).
ToDay News Ufaвчера в 09:11
4

В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей

По мнению исследователей, в середине плиоцена по сравнению с доиндустриальными условиями произошло заметное сокращение летних осадков в южном полушарии из-за смещения на север зоны межтропической конвергенции.
ИА Красная Весна17:04
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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