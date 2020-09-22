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Как рассказала Delovoe.TV бизнес адвокат, консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова все заявления на миллиардные суммы, самая крупная из которых это 306 млрд рублей. Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка.