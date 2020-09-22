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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

ЦБ РФ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 300 млрд рублей

Как рассказала Delovoe.TV бизнес адвокат, консультант по финансам и налогообложению Валерия Голянова все заявления на миллиардные суммы, самая крупная из которых это 306 млрд рублей. Известно, что два иска подал банк непрофильных активов "Траст", выступающий санатором Бинбанка.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъвчера в 03:14
Подробнее о событии
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБКвчера в 04:39
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ru21 сентября в 02:48
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известиявчера в 03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАССвчера в 02:35
АК&М

Банк «Траст» подал иски к контролировавшим «Рост Банк» лицам

АК&М21 сентября в 04:04
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвесторвчера в 05:35

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

Ранее «Профиль» сообщил, что США готовы продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но на «некоторый период времени» и на определенных условиях – если Россия и США смогут уладить вопрос верификации и выйти на политически обязывающие соглашения.
Профиль20 сентября в 17:08
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Сегодня поздно вечером в Калифорнии состоится ежегодное мероприятие Battery Day, в ходе которого компания Tesla расскажет акционерам и представителям СМИ о своих планах, а также о видении ситуации на мировом рынке электромобилей.
Коммерсантъвчера в 12:27
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NASA и Минобороны США договорились о сотрудничестве в космосе

По словам глава NASA Джеймс Брайденстайн, подписанный меморандум с Министерством обороны Соединенных Штатов предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
RuNews24.ru20:29
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Ревматоидный артрит повышает риск развития диабета второго типа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что ревматоидный артрит (РА) может быть связан с повышенным риском заболеть диабетом второго типа (СД2).
ToDay News Ufaвчера в 09:11
4

В Пермском крае обязывают ставить прививки от гриппа

Роспотребнадзор по Пермскому краю требует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обязать своих сотрудников ставить прививку от гриппа - привиты должны быть не менее 60% персонала.
Эхо Москвы в Пермивчера в 08:55
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрениевчера в 01:41
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