Шведская журналистка пожаловалась на атакующих ее в Петербурге комаров

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен, переехавшая в Петербург, в своей статье для газеты Dagens Nyheter пожаловалась на комаров, которые нападают на нее даже в сентябре.