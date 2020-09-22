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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ подал иск на 284 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка

Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 283,9 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка, свидетельствуют материалы суда.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъвчера в 03:14
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