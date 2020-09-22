ЦБ РФ подал иск на 284 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка
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Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 283,9 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка, свидетельствуют материалы суда.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
Арбитражного суда Москвы.
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