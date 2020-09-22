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Интерфакс
Интерфакс

ЦБ РФ подал иск на 284 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка

Центробанк РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 283,9 млрд рублей к бывшим-топ менеджерам Бинбанка, свидетельствуют материалы суда.В источнике
С чего всё началось
Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки
 Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Вести.Ru

ЦБ подал иск к экс-руководителям «Бинбанка» на 284 миллиарда рублей

Вести.Ru06:28
РБК

ЦБ подал иск к Шишханову и экс-руководству Бинбанка на ₽284 млрд

РБК04:39
Газета.Ru

Как судебные решения «на автомате» угрожают финансовому рынку России

Газета.Ruвчера в 02:48
Известия

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка

Известия03:36
Коммерсантъ

ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Коммерсантъ03:14
ТАСС

ЦБ подал иск к экс-руководителям Бинбанка почти на 284 млрд рублей

ТАСС02:35
Саминвестор

ЦБ требует 284 млрд рублей с экс-руководителей Бинбанка

Саминвестор05:35

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Известия09:24
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Клуб КХЛ давал взятки, чтобы хоккеисты не пошли в армию

На руководителя клуба КХЛ, имя которого не называется, заведено дело по части 2 статьи 291 Уголовного кодекса РФ («Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий»).
Общественная служба новостейвчера в 14:02

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

МЧС: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 23 сентября

По данным синоптиков 23 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м / с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.
Екатеринбург в интернете08:45

Китай показал на видео, как будет атаковать американские военные базы

Ряд средств массовой информации сообщил, что с воскресенья, 20 сентября, в Сети начал активно распространяться видеоролик, на котором военнослужащие Китая совершают атаку на базу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Андерсен.
Военное дело04:57
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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