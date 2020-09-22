Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.