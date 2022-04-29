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ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, «Открытия» и РНКБ

ЦБ РФ поддержал предложение консолидировать ВТБ, "Открытие" и крымский РНКБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс
Как стало известно «Ъ», глава ВТБ Андрей Костин предложил премьеру Михаилу Мишустину объединить в общую группу ВТБ, РНКБ и банк «Открытие».
Коммерсантъ
Инвестором выступил созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора.
ИА Крыминформ
Сообщалось, что консолидация государственных финансовых активов "на базе сильного игрока" станет экономически и политически обоснованным решением и позволит оптимизировать бюджетные расходы по стабилизации банковского сектора.
Газета.Ru

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ЦБ поддержал консолидацию банка «Открытие», ВТБ и РНКБ
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