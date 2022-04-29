КоммерсантъЦБ поддержал консолидацию банка «Открытие», ВТБ и РНКБГлава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддерживает консолидацию РНКБ, банка «Открытие» и ВТБ.КоммерсантъКак стало известно «Ъ», глава ВТБ Андрей Костин предложил премьеру Михаилу Мишустину объединить в общую группу ВТБ, РНКБ и банк «Открытие».КоммерсантъИнвестором выступил созданный Банком России Фонд консолидации банковского сектора.ИА КрыминформРНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой Банка Москвы, который на тот момент уже входил в группу ВТБ.BFM.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИА КрыминформРоссийская газетаГазета.RuREGNUMВечерняя МоскваRT на русскомЭкономика сегодняРБК ИнвестицииКомсомольская правдаГлавный региональныйПодробнее о событииНабиуллина завила о поддержке ЦБ решения консолидировать РНКБ, «Открытие» и ВТБВедомости09:13ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированыКоммерсантъ18:54Самое цитируемоеЦБ поддержал консолидацию банка «Открытие», ВТБ и РНКБКоммерсантъ09:39ЦБ считает разумным решением объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБТАСС09:18ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, «Открытия» и РНКБИнтерфакс10:23Набиуллина заявила, что Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, «Открытия» и ВТБРИА Новости09:07Центробанк поддержал объединение ВТБ, «Открытия» и РНКБГоворит Москва08:53Банк России поддержал решение о консолидации РНКБ, «Открытия» и ВТБBFM.ru06:12Показать ещёОценить93Поделиться