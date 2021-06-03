Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Центробанк поддерживает отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ, однако нужно понимать, кто готов переложить эти затраты на себя, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ.В источнике
Российская газета
Капитал страны
Ридус
АБН
9111.ru
Телеканал 360°
РИА Новости
Lenta.ru
Deita.ru
ПРАЙМ

С чего всё началось

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новостивчера в 10:13

Подробнее о событии

Центробанк поддержал отмену комиссии при оплате ЖКХ

ИА Красная Веснавчера в 11:39

ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Российская газетавчера в 15:44

Центробанк выступил за отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

Телеканал 360°вчера в 12:14

Банк России поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

ПРАЙМ20:38

В Центробанке поддержали отмену комиссии за оплату ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:05

Набиуллина поддержала отмену комиссий за оплату ЖКХ

Ридусвчера в 10:44

ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ

РИА Новостивчера в 10:13
Интересное

Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что один из самых крупных проектов этой группы Telegram-каналов после президентских выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.
РИА Новостивчера в 16:49

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний

Как пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний.
РБК1 июня в 06:45