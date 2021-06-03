Центробанк поддерживает отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ, однако нужно понимать, кто готов переложить эти затраты на себя, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ.

С чего всё началось ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости вчера в 10:13