ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ
Центробанк поддерживает отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ, однако нужно понимать, кто готов переложить эти затраты на себя, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ.В источнике
С чего всё началось
ЦБ поддержал отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ
Банк России поддерживает отмену комиссий для граждан за оплату ЖКХ - при этом необходимо трезво оценивать ситуацию и посмотреть, кто готов взять на себя эти затраты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новостивчера в 10:13