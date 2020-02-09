Экономика

Гражданские силы.руГражданские силы.руЦБ РФ понизил ключевую ставку до 6% годовых

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта. Теперь она равняется 6% годовых, сообщает РИА Новости По данным регулятора, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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