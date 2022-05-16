ТАССЦБ РФ понизил курс доллара на 17 мая до 63,44 рублейБанк России установил на 17 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,4445 рублей, что на 33,54 копеек ниже предыдущего показателя.ТАССКурс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 1,66 рубля, до 62,89 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.ПРАЙМРубль укрепляется в последние недели на фоне ряда ограничений, введенных в России в ответ на западные санкции, обязательств экспортеров по продаже валюты и снижения спроса со стороны импортеров.Lenta.ruИндекс Мосбиржи в ходе открытия торгов растет на 0,53%, РТС – на 0,84%.ПрофильЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналDaily MoscowДума ТВAnewsКомсомольская правдаМосковская газетаВечерняя МоскваНациональная служба новостейThe Moscow PostИзвестияREGNUMLife.ruVSE42.RUРязань.ЛайфГазета.RuИнвест-ФорсайтBanknn.ru74.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииТорги на Мосбирже открылись ростом курса рубляИА Красная Весна03:49С началом торгов на Московской бирже доллар упал почти до 62,5 рубляПятый канал13 мая в 12:19Новости валютного рынка: наличный доллар в Москве пошёл в ростЕвразия Daily03:10Центробанк снизил курсы доллара и евроПенза-Пресс13 мая в 12:59Доллар подорожал на 1,2 рубля, евро - на 1,89 рубляИнтерфакс13 мая в 12:44Курс доллара снизился до 63,78 рубляТелеканал 360°13 мая в 12:21Мосбиржа: курсы иностранных валют падают в отношении рубляПРАЙМ03:21Показать ещёОценить278Поделиться