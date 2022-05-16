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ЦБ РФ понизил курс доллара на 17 мая до 63,44 рублей

Банк России установил на 17 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,4445 рублей, что на 33,54 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 1,66 рубля, до 62,89 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.
ПРАЙМ
Рубль укрепляется в последние недели на фоне ряда ограничений, введенных в России в ответ на западные санкции, обязательств экспортеров по продаже валюты и снижения спроса со стороны импортеров.
Lenta.ru
Индекс Мосбиржи в ходе открытия торгов растет на 0,53%, РТС – на 0,84%.
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Торги на Мосбирже открылись ростом курса рубля
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С началом торгов на Московской бирже доллар упал почти до 62,5 рубля
Пятый канал13 мая в 12:19
Новости валютного рынка: наличный доллар в Москве пошёл в рост
Евразия Daily03:10
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Пенза-Пресс13 мая в 12:59
Доллар подорожал на 1,2 рубля, евро - на 1,89 рубля
Интерфакс13 мая в 12:44
Курс доллара снизился до 63,78 рубля
Телеканал 360°13 мая в 12:21
Мосбиржа: курсы иностранных валют падают в отношении рубля
ПРАЙМ03:21

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