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ЦБ РФ понизил курс доллара на 27 апреля до 72,71 рублей

Банк России установил на 27 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 72,7089 рублей, что на 65,22 копеек ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Центральный банк Российской Федерации зафиксировал официальные курсы валют по отношению к рублю на вторник, 26 апреля.
Экономика сегодня
Утром 26 апреля курс доллара опускался на торгах ниже 76 рублей.
Секрет фирмы
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ понизил курс доллара до 72,71 рубля
Национальная служба новостей09:48
Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубля
Общественная служба новостей09:52
Курс рубля снизится после 25 апреля
ИА SM-News24 апреля в 04:29
Официальный курс доллара на среду составил 72,71 рубля, евро — 76,67 рубля
РИА Новости09:33
ЦБ РФ понизил курс доллара на 27 апреля до 72,71 рублей
ТАСС09:33
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 72,7089 руб
Финмаркет09:27
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 апреля - 72.7089 руб
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