ТАССЦБ РФ понизил курс доллара на 27 апреля до 72,71 рублейБанк России установил на 27 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 72,7089 рублей, что на 65,22 копеек ниже предыдущего показателя.ТАССЦентральный банк Российской Федерации зафиксировал официальные курсы валют по отношению к рублю на вторник, 26 апреля.Экономика сегодняУтром 26 апреля курс доллара опускался на торгах ниже 76 рублей.Секрет фирмыЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаБизнес журналVSE42.RUПодробнее о событииЦБ понизил курс доллара до 72,71 рубляНациональная служба новостей09:48Официальный курс доллара на среду составил 72,7 рубляОбщественная служба новостей09:52Курс рубля снизится после 25 апреляИА SM-News24 апреля в 04:29Официальный курс доллара на среду составил 72,71 рубля, евро — 76,67 рубляРИА Новости09:33ЦБ РФ понизил курс доллара на 27 апреля до 72,71 рублейТАСС09:33ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 72,7089 рубФинмаркет09:27ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 апреля - 72.7089 рубАК&М10:37Показать ещёОценитьПоделиться