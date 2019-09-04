Финансы
ТАССЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля
Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 66,5002 рубля, что на 40,7 копейки ниже предыдущего показателя.
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Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Российская газета 04:54
Происшествия
Въехавший в толпу на Урале экс-полицейский получил девять лет колонии
На Урале суд приговорил бывшего полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в 2018 году в толпу на внедорожнике, к девяти годам строгого режима.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Армия и оружие
В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом
Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
RT на русском 06:33
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте
Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
URA.Ru вчера в 23:35
Кино
Названы дата и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Похороны Народной артисткой РСФСР Зинаиды Славиной, скончавшейся во вторник на восьмидесятом году жизни, пройдут 6 сентября на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Российская газета 07:26
Игры
Российская компания Playrix вошла в топ-3 самых успешных разработчиков мобильных игр по выручке
Фото: iStock Российская компания Playrix получила третье место в рейтинге аналитической компании App Annie, которая сопоставила выручку разработчиков мобильных игр со всего мира.
Inc. Russia вчера в 08:00
Здоровье
На Урале больному ребенку выпишут препарат, который запретил суд
В Югре тяжелобольной ребенок за счет областного бюджета получит лекарство, в выдаче которого его семье ранее отказал суд, пишет "РИА Новости".
Европейско-Азиатские новости 02:12
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Энергетика
Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года
Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".
Ruposters.ru 07:11
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20
Космос
Приехавших в Испанию предлагают отправить на Марс
Мир новостей 01 сентября в 11:20
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Политика
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Политика
Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году.
Газета.Ru 08:03
Хоккей
Торторелла рассказал, почему сожалеет об уходе Панарина и Бобровского
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал уход из команды российских игроков Артемия Панарина и Сергея Бобровского.
Нева Спорт 06:43
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество
Welt: умер фотограф Петер Линдберг
Немецкий фотограф, работавший в области моды, Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом в среду сообщила газета Welt.
ТАСС 05:28
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Здоровье
Черника очень полезна для сердца
При нарушении снабжения кровью сердцем может развиться инфаркт, а если эти проблемы возникают с мозгом, то это грозит инсультом.
MedikForum.ru 05:32
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске
В городе Анграск (Иркутская область) в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок газа, есть пострадавшие.
Российская газета 06:33
Общество
В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Вести Подмосковья вчера в 12:51