Финансы

ТАССТАССЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля

Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 66,5002 рубля, что на 40,7 копейки ниже предыдущего показателя.
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