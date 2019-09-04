Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 66,5002 рубля, что на 40,7 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ РФ понизил на 5 сентября курс доллара до 66,5 рубля

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